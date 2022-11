Fleurus : les féeries de Noël et les autres rendez-vous reviennent

Du 2 au 4 décembre, ce sera la ducasse d’hiver, à Heppignies. Tout se déroulera de la rue du Muturnia jusqu’à la place, et dans la cour de l’école communale. Ces 2 et 3 décembre, la fête durera jusqu’à 1 heure du matin avec, le samedi, le traditionnel marché aux lanternes. Dimanche 4 décembre, les igloos gonflables et la terrasse d’hiver seront accessibles de 14 à 20 heures. Il se dit que le grand saint Nicolas sera présent à divers moments, pour rencontrer les plus jeunes. Aux mêmes dates, Wanfercée-Baulet proposera son marché de Noël, dont les bénéfices financeront les actions de l’ASBL "Les amis des plus démunis". Une vingtaine d’artisans et d’exposants sera installée sur la place Baïaux avec, aussi, un bar et une petite restauration. L’accès se fera, le 2 décembre, de 19h à 22 h ; le 3, de 10h à 22h et le 4 de 10h à 18 h.

Après cette mise en bouche du premier week-end, c’est dans le centre de Fleurus que la suite des festivités se déroulera, avec les grandes Féeries de Noël, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, sur les places Albert 1er, Gailly et Ferrer, ainsi qu’au Centre culturel, installé dans l’ancien Hôtel de Ville et qui abritera le pays du Père Noël.

Vendredi 9, l’ouverture officielle du marché aura lieu à 18 h, en présence des autorités communales. La parade des lutins lumineux éblouira le public jusqu’à 20 h 30 ; un équilibriste sur boule fascinera les visiteurs, de 21h à 23 h 30 et la fanfare fera danser petits et grands, de 20h à minuit.

Samedi 10, les chalets ouvriront dès 11 h. Un atelier de bulles géantes sera proposé à 14 h ; un atelier créatif "doudou it yourself" commencera à 14 h 30 puis le Père Noël rencontrera les enfants, de 15h à 18 h. Danseuses dans des sphères lumineuses et souffleur de feu animeront la soirée.

Dimanche 11, enfin, après l’ouverture des chalets, à 11 h, Père Noël reviendra faire un tour dans la foule, de 13h à 14 h 30. Une dernière visite du gros bonhomme rouge est prévue de 18h à 19 h. Le tout se terminera à la bibliothèque La Bonne Source, dans une ambiance blues-rock du meilleur acabit, avec un concert du Tad Robinson Band, à 20 h 30.