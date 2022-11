Journée de l'arbre : distribution à Fleurus, plantation à Aiseau-Presles

Ce sera le cas à Fleurus, à la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, de 9 à 11 heures. Hêtres, charmes, prunelliers, framboisiers rouges et groseilliers rouges seront disponibles, cette année, dans la limite des stocks. Au-delà, plusieurs stands et animations seront organisés, notamment par le Contrat de rivière Sambre et affluents, qui traitera des espèces exotiques invasives, comment les reconnaître et comment les gérer. L’intercommunale Tibi sera également présente, pour promouvoir le compostage: "C’est un constat, la poubelle résiduelle se compose d’une masse importante de matières biodégradables. Le compostage individuel reste une alternative intéressante au “tout à la poubelle”, qui génère un gain pour le portefeuille et pour l’environnement", rappelle-t-on du côté de Tibi. Par ailleurs, les Fleurusiennes et Fleurusiens qui participeront à cet atelier pourront remporter une compostière, après tirage au sort.

Plantation d’une haie vive le long du bois des Manants

Sur le territoire d’Aiseau-Presles, la décision a été prise de s’investir différemment, cette année. Ce n’est pas la distribution de plants qui marquera l’événement mais bien la création d’une haie vive, le long du bois des Manants, au niveau de la rue Jules Destrée. Le rendez-vous est lancé à tous les riverains et tous les Aiseau-Preslois de manière globale: l’opération de plantation commencera ce samedi 26 octobre, dès 9 heures 30. Cette nouvelle haie vive sera principalement composée d’aubépines, de prunelliers et de rosiers sauvages. Elle permettra de créer un refuge pour la petite faune locale mais aussi de limiter les intrusions et les dépôts de déchets dans le bois communal. Pour d’évidentes raisons logistiques, les personnes qui veulent prendre part à cette plantation doivent s’inscrire via le site www.aiseau-presles.be.