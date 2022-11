Intercommunale Tibi : les collectes de déchets prévues ce 11 novembre sont reportées au 12

Ça n’aura échappé à personne : ce vendredi, 11 novembre, est un jour férié. Les collectes d’immondices prévues à cette date n’auront donc pas lieu. Elles sont reportées à ce samedi 12 novembre. Ce report concerne les sacs de déchets résiduels et les sacs de déchets bio, sur les villages de Saint-Amand, Brye, Wagnelée et la zone Fleurus 3. Les sacs blancs sont concernés pour les secteurs de Charleroi, Gilly, Gosselies, Marchienne-Docherie et Montignies-sur-Sambre. À Anderlues, enfin, les conteneurs gris et verts mais aussi la collecte PMC et l’enlèvement des papiers-cartons et du verre sont impactés.