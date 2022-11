Fleurus : le Centre administratif intégré doit ouvrir en décembre 2023

Le calendrier est donc connu. C’est la grande avancée, pour les Fleurusiens, en ce début novembre car le terrain Monnoyer, appelé à accueillir le CAI (Centre administratif intégré) et les autres bâtiments du projet plus large du Quartier Renaissance, n’a pas grand-chose à offrir au regard: quelques arasements et un début de fondations. En ce mercredi matin, le bourgmestre Loïc D’Haeyer, plusieurs échevines et échevins, des membres de l’administration communale et les représentants des entreprises de construction avaient pourtant bravé le vent frisquet afin de poser le pied sur ce qui reste un champ des possibles.