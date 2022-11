Fleurus : la Ferme de Martinrou accueille "Nourrir l'humanité acte II"

Une décennie plus tard, la compagnie ADOC, menée par Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, remet son ouvrage sur le métier: Nourrir L’humanité acte II sera présenté, sur les planches de Martinrou, du 15 au 18 novembre. Chaque représentation sera suivie par un moment d’échange avec des agriculteurs et agricultrices, qui partageront les enjeux de leur vie au quotidien.

La mise en scène est signée d’Alexis Garcia, Charles Culot est accompagné, sur scène, en alternance, par Julie Remacle et Sarah Testa. Représentations à 20 h 30, mardi, jeudi et vendredi et à 19 h 30, mercredi. Réservations au 07181 63 32.