Les faits se sont déroulés dans le hall d’entrée d’un immeuble à appartements de la rue de la Closière. ©EdA

Les faits se sont déroulés dans le hall d’entrée d’un immeuble à appartements de la rue de la Closière. ©EdA

Le nouveau compagnon s’est présenté au domicile de celui qu’il considérait comme son rival et lui a porté une violente série de coups. La victime est décédée sur place. Selon les premiers éléments de l’enquête, aucune arme n’a été utilisée. Une autopsie devra préciser les causes exactes du décès.

Le suspect a été interpellé sur les lieux. Il devait être interrogé par les enquêteurs ce lundi après-midi, avant d’être présenté au juge d’instruction.

Selon le parquet de Charleroi, les altercations entre les deux protagonistes, âgés tous deux d’une soixantaine d’années, étaient fréquentes. Ils se sont retrouvés une nouvelle fois ce lundi, la discussion a tourné à la dispute puis au pugilat.

« Arrêtez, vous allez le tuer ! »

"Vers 10h, j’ai entendu du bruit dans le hall d’entrée, explique un habitant de l’immeuble. J’ai ouvert la porte de mon appartement et j’ai vu un inconnu qui donnait des coups à mon voisin Raphaël. Tellement il s’acharnait, j’ai crié “Arrêtez, arrêtez, vous allez le tuer !”. Il m’a répondu: “Il me harcèle !”. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. J’ai refermé la porte et appelé la police. Quand les secours sont arrivés, ils ont tenté de réanimer mon voisin, mais sans succès." Selon ce témoin, la victime vivait depuis un peu plus d’un an au rez-de-chaussée de l’immeuble, et le voisinage n’avait rien à lui reprocher.

Une voiture emmenée

Des équipes de la zone de police Brunau ont bloqué toute circulation dans cette rue résidentielle durant les premiers devoirs d’enquête. Vers 14h15, un fourgon des pompes funèbres Fontaine Fostier emportait le corps de la victime. Dans le même temps, le dépanneur Montebello emmenait une Seat Leon ; probablement la voiture du suspect. Peu avant 15h, toutes les opérations sur place étaient terminées.