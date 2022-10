Fleurus : appel aux dons de nourriture pour animaux

Sur Fleurus, ce sont principalement les enseignes de la chaussée de Charleroi qui abriteront les espaces de collecte de dons: au Carrefour Market, au Match, au Okay, au Hubo et au Leader Price. Le magasin Tom & Co de la rue de la Guinguette participe aussi. Au-delà, le Carrefour Market de Lambusart, rue du Wainage, et le Match de Wanfercée-Baulet, rue Franklin Roosevelt prennent également part à l’opération. Les dons récoltés seront redistribués durant la fin de ce mois d’octobre, par le PCS, plan de cohésion sociale, de la Ville de Fleurus.