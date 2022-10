Le camion, qui sortait d’une pompe à essence, a traversé les deux bandes de circulation pour se rendre dans le zoning industriel. Arrivant de Farciennes, le conducteur d’une camionnette n’a pas pu l’éviter et est entré en collision avec le poids lourd.

Une ambulance et un SMUR de l’hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies se sont rendus sur place, de même que les pompiers, sous les ordres du lieutenant Mayor. Ces derniers ont procédé à la désincarcération du conducteur de la camionnette et au balisage des lieux. L’homme a été pris en charge par les secours et emmené en milieu hospitalier, dans un état jugé sérieux.

Plusieurs équipes de la zone de police Brunau et de la police de la route (WPR) étaient présentes. La circulation, à partir du Vieux Campinaire, a été fermée. Une déviation locale a été mise en place.