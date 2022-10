Fleurus: une maison en rénovation prend feu

Un départ complet a été envoyé sur place, sous les ordres du sergent Henin et du lieutenant Vannieuwenhoven. Quand ils arrivent sur les lieux, la toiture de l’habitation, en cours de rénovation, est en feu des deux côtés. Un troisième foyer, plus petit, est aussi découvert à l’intérieur. Un incendie avait déjà touché cette même maison il y a six mois.