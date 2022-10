Fleurus : modernisation des caméras de surveillance et installation d'un appareil en plus sur la place Albert 1er

La Ville rappelle les objectifs de ce réseau de caméras: lutter contre les incivilités au quotidien et pouvoir identifier plus facilement les auteurs de délits ; agir directement sur la diminution des dépôts clandestins d’immondices et, enfin, renforcer le sentiment de sécurité de la population. Ces caméras sont évidemment officielles et leurs images peuvent être exploitées par la zone de police Brunau à titre de preuve et pour mettre les délinquants à la disposition des autorités judiciaires. Convaincue des retombées positives, depuis une décennie, sur le centre de Fleurus, la Ville poursuit l’objectif, à terme, d’installer des dispositifs comparables dans les centres des villages de Fleurus.