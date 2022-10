Fleurus : une opération "boîte à chaussures" pour les démunis

Tandis que le froid et les mauvais jours reviennent, que la crise énergétique grève les factures des ménages et oblige des familles à choisir entre se soigner, se vêtir, se chauffer ou se nourrir, la solidarité entre les humains reste plus que jamais un important levier de bien-être, tant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Forte de cette conviction, et dans le cadre plus large de la Journée mondiale de l’alimentation de ce 16 octobre, le PCS, Plan de cohésion sociale, de Fleurus met, au propre comme au figuré, les petits plats dans les grands pour proposer les nombreux rendez-vous de sa Semaine de l’alimentation.