Wanfercée-Baulet : les fêtes communales démarrent ce samedi

Une fois de plus, et à plus forte raison depuis que la pandémie de coronavirus est passée sous encore plus de contrôle, la commission "Arts de la rue et folklore" de Wanfercée-Baulet a mis les petits plats dans les grands pour une série de festivités communales qui vont ravir petits et grands. Le programme varié d’animations s’étalera de ce samedi 8 octobre au dimanche 23 octobre avec, en constante, la présence des loges foraines sur la place Baïaux. C’est là, ce samedi, que se déroulera l’ouverture officielle de "Wanfercée-Baulet en fête", dès 15 h 30. Dimanche, ce 9 octobre, la réception du comité des fêtes se tiendra à l’hôtel de ville local, à 10 h 30. Puis, à 14 heures, le cortège folklorique se mettra en branle, au départ de la place Poète Charles Michel, pour une arrivée à la place Baïaux prévue vers 18 h 30. Les riverains, le long du parcours, sont invités à décorer leurs façades et fenêtres mais aussi à respecter l’interdiction de stationnement. Les rues concernées sont, dans l’ordre de passage: la rue de la Chapelle, la place Baïaux, la Closière, la place Renard, les rues Gailly, du Baty, Tienne du moine, Pastur, Trieu Gossiaux, Ferrer, Trieu Benoît et de Tamines avant le Coin Dupont, la rue Roosevelt et le retour sur la place Baïaux. Lundi, 10 octobre, à 10 heures, le pèlerinage à Notre-Dame des Affligés se mettra en marche. L’après-midi sera égayé par un parcours libre des gilles "Les Blanchisseurs" et de leurs "Amusettes". Un rondeau final et un feu d’artifice concluront cette première salve festive, à partir de 21 heures.