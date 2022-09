Fleurus: ouverture du chantier du nouveau centre administratif dans la semaine de ce 24 octobre

C’est une étape fondamentale et indispensable qui vient d’être franchie dans le dossier du centre administratif: il y a quelques jours, la Ville de Fleurus s’est vue signifier l’octroi du permis d’urbanisme. Les travaux vont pouvoir enfin commencer et, à terme, le CAI (centre administratif intégré) pourra entrer en service. Pour rappel, le projet est de rassembler en un unique lieu, pour une meilleure efficience de travail et une vraie facilité pour le contact avec le public, tous les services de la Ville, actuellement disséminés dans Fleurus et ses villages.