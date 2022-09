La Semaine de la mobilité passe par Entra

Certes, des initiatives ont vu le jour bien avant la crise. Comme un service de ramassage qui n’a hélas pas perduré, explique Caroline Thiry, déléguée syndicale CSC. Le covoiturage existe, mais de façon plutôt informelle, reconnaît-on à la direction, où l’on précise que le service social a joué son rôle pour tenter de mettre les travailleurs intéressés en relation. Il y a aussi un garage vélo. Bref, des balbutiements qui attendaient d’être amplifiés. La création d’une commission mobilité au sein de l’entreprise, constituée dans le prolongement des actions syndicales menées en début d’année, a relancé le sujet. La direction a vraiment embrayé, résume-t-on côté syndical.

Pouvoir se passer d’une voiture

Les résultats commencent à se concrétiser, et l’on pourra en apprécier certains lors de la journée de mercredi. Ainsi, Entra s’apprête-t-elle à travailler avec la plateforme de covoiturage Carpool, pour plus d’efficacité et l’assurance d’arriver au travail et d’en repartir, mais aussi pour accéder aux avantages fiscaux de cette solution, explique Michel Leurquin, délégué FGTB, qui précise que l’objectif est d’étendre un système de covoiturage à l’ensemble du zoning. Deux places "VIP"de covoiturage seront, de plus, inaugurées, aussi pour rendre visible cette alternative. Nettoyé, rénové, sécurisé, le garage vélo "nouveau"sera aussi inauguré. "Le système du tiers payant, TEC Business, où l’entreprise paie la majeure partie de l’abonnement, va aussi se mettre en place. Cela peut permettre, par exemple pour un ménage à deux voitures, de se passer d’une. Pas rien…"

La journée du 21 sera l’occasion de rappeler ces solutions, mais aussi d’informer, de sensibiliser. Vélos, trottinettes et voitures électriques seront exposés. Les avantages du covoiturage seront calculés, de même que le recours au vélo électrique. L’éco-conduite est aussi au programme. Les syndicats ajoutent une info sur le "cyclo-TEC"(qui combine vélo pliant et transports en commun) et même, en guise de clin d’œil (quoique…) une… calèche. L’action visera aussi à mettre en évidence les problèmes de desserte par les TEC, à Courcelles où 100 travailleurs d’Entra sont aussi présents, et sur l’aéropole et le Biopark où, heureusement, une solution se dessine.