Fleurus : 60.000€ de subsides pour la numérisation administrative

39475 € seront attribués au premier projet promu par Fleurus: la refonte totale de son site Internet officiel, avec une échéance établie au mois de juin 2023. Pour rappel, la Ville de Fleurus a entamé ce processus de repositionnement de sa communication en ligne en 2019, avec une présence renforcée sur les grands sites de réseaux sociaux. Cette nouvelle mouture du site Internet www.fleurus.be vise une accessibilité optimale à l’information pour le citoyen, l’inclusion des usagers vulnérables et une transparence totale entre la Ville et ses habitants.

Le solde de ce subside sera consacré à un audit des processus internes. Cette étude entend établir rapidement et précisément le plan d’actions pour la suite de la numérisation et de l’informatisation des procédures internes. "Cette étude permettra non seulement de faire évoluer les services de l’administration vers plus d’efficience mais contribuera également à apporter une plus-value supplémentaire au travail de nos agents. Sur cette base, certaines tâches, certains programmes et outils seront revus, améliorés et optimisés dans un seul et unique objectif: améliorer la qualité des services à la population fleurusienne", conclut-on, au département Communication de la Ville de Fleurus.