Fleurus: Martinrou entame sa saison à Biarritz

La nouvelle saison de la Ferme de Martinrou sera riche de propositions en tous genres, l’opérateur culturel de la chaussée de Charleroi étant, faut-il le rappeler, tout aussi actif dans les ateliers didactiques et les stages artistiques que dans la diffusion de spectacles. En ce qui concerne les planches du théâtre, cet exercice 2022-2023 sera inauguré par Le Public, avec sa pièce Du paddle à Biarritz, inspirée de Broadway, de Fabrice Caro. Cette revisite est signée Michel Kacenelenbogen à la mise en scène, l’interprétation reposant sur les seules épaules d’Itsik Ekbaz. Ce dernier incarne Alex, un papa un rien dépassé par les événements, entre un fils en retenue pour avoir dessiné ses professeurs dans des poses scabreuses, une fille qui veut trucider sa rivale en amour, une épouse qui le houspille plus qu’elle ne l’encourage et un patron qui lui en demande toujours plus.