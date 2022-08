Fleurus: le patrimoine du château de la Paix en fête

Le site, les Fleurusiens le savent déjà, se suffit à lui-même. Ces trois jours d’animations vont le sublimer d’autant plus: le château sera donc accessible à tous, notamment pour y visiter la chambre où Bonaparte a dormi, pièce rehaussée d’objets d’époque du meilleur effet. Le jardin du château sera, lui, entièrement décoré; c’est notamment là que de nombreuses animations auront lieu, sur scène et sous chapiteau. Concerts et représentations théâtrales sont au programme. Tandis qu’un bar et plusieurs food-trucks assureront les ravitaillements, salés comme sucrés, avec ou sans modération.

Vendredi 9 septembre, la soirée sera principalement rythmée par la pièce de théâtre La Fontaine des miséreux, à 20 heures. Celle-ci sera également jouée le samedi 10 septembre, à 18 heures. Ce samedi démarrera avec des visites guidées de la chambre de Napoléon, à 10 heures. La soirée sera particulièrement musicale avec trois concerts et un DJ set: Lucie Valentine, à 20h30; Emry Ghill, à 20h50; Les Gangsters d’amour, à 21h30 et DJ TimCee, à 22h30.

Dimanche 11 septembre, les visites liées aux Journées du patrimoine commenceront dès 10 heures, tout comme l’exposition qui prendra place dans le jardin du château et présentera des statues réalisées en imprimante 3D, sur la thématique de l’innovation. Les familles et les plus jeunes seront à l’honneur ce dimanche après-midi, avec des représentations de marionnettes liégeoises, à 13h15, 15h30 et 17 heures; le spectacle Jack et le haricot magique, à 14 heures et 16 heures, et un concert de Barnabé et Dawn, à 18 heures.

Le week-end sera également rythmé, pour la première fois, par la marche de l’Empire, une sortie d’un groupe folklorique en costumes d’époque. Le samedi 10, les marcheurs partiront de la salle Saint-Victor à 14 heures pour rallier le château de la Paix à 17 heures. Dimanche 11, le départ aura lieu à 10 heures, pour la tenue d’un bataillon carré au château de la Paix, à 11 heures.

Au-delà, les organisateurs font aujourd’hui appel à tous les bénévoles motivés, afin d’assurer l’accueil des participants et de guider le public, le cas échéant. Des indemnités sont prévues. Les candidatures, avec coordonnées complètes et jours de disponibilité, doivent être introduites avant ce 18 août, à l’adresse recrutement@fleurus.be.