Trois jours de concerts gratuits à Fleurus

Ce jeudi 11 août, place, avant tout, à une grande fiesta avec, dès 16 heures, un afterwork animé par de nombreux DJ sets à tendance électro.

Demain, vendredi 12, ce sont les sonorités puissantes, parfois baroques, du metal qui seront à l’honneur. El Sonido Seductor Del Hombre Loco lancera l’ambiance vers 18 heures avec une playlist de circonstance. Puis, sur le coup de 20 heures, le groupe Ice Sealed Eyes, issu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, proposera ses compositions à la fois atmosphériques et mélodiques mais aussi tonitruantes et violentes. Particulièrement concentré sur l’écriture de nouveaux morceaux lors des confinements de ces deux dernières années, le groupe présentera ses nouvelles chansons, notamment celles présentes sur son premier EP, intitulé Solitude.

Vers 21 heures 45, ce sera au tour de Komah de partager son univers. Le groupe wallon devient peu à peu une référence du genre et peut même se targuer d’une certaine reconnaissance internationale: deux des titres de son dernier album font partie de la bande originale de la série TV Ennemi Public, qui est diffusée dans 27 pays.

Samedi, ce 13 août, enfin, l’ambiance prendra des teintes encore plus urbaines, avec une soirée consacrée au hip-hop et au rap. Dès 16 heures, un DJ set incitera la bonne humeur avant une prestation préparée par Soviet Bloem, avec Yami Corporation’s Artists. En tête d’affiche, à 20 heures, c’est le trio, deux MCs et un DJ, bruxellois Safari, qui livrera ses beats et raps fougueux et sauvages. Marokaï et Amir débitent leurs flows, micro en main, ATLS assurent les sons, derrière ses platines.

Comme ce fut le cas tout au long de ces week-ends Live4Vibes, l’accès à ces concerts sur la place Albert 1er est entièrement libre et gratuit pour tous.

Et le dimanche, The Skatalites

Jeudi, vendredi, samedi; ça a été la formule de ces concerts gratuits, tout l’été. Mais pour cette dernière session, les organisateurs ont décidé d’aller un peu plus loin… jusqu’en Jamaïque. Et, surtout, d’organiser un ultime concert gratuit, un Extra day, ce dimanche 14 août.

Sur la scène de la place Albert 1er, le public pourra renouer avec The Skatalites. Pionnier du reggae, initiateur du rocksteady, cocréateur du ska, ce groupe ne se présente plus: il construit sa légende, aux quatre coins de la planète, depuis le milieu des années 1950. Certes, à Fleurus, il ne restera guère que le saxophone Lester Sterling comme membre historique survivant, mais la bonne humeur sera bel et bien au rendez-vous, dès 20 heures. Une première partie sera assurée par Freddy Loco.