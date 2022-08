De grands noms du blues pour les Roots Days de Fleurus

Ce jeudi à partir de 18 heures, le public pourra se mettre en jambe avec un DJ set de Walter de Paduwa, "Docteur Boogie" en personne. Sur le coup de 21 heures 45 joueront les Boogie Beasts, groupe liégeois fétiche de l’émission de radio susnommée.

Vendredi, le site sera accessible à 18 heures et l’ambiance sera assurée par un DJ set d’El Sonito Del Hombre Lobo. Les réjouissances démarreront à 20 heures, avec une prestation du groupe allemand The Özdemirs. Vers 21h20, Turbo Niglo jouera au cœur de la bibliothèque La Bonne Source; un concert qui sera bissé, au même endroit, à 23h15. Pendant ce temps, sur la place Albert Ier, à 22heures, les connaisseurs vont se masser pour partager une bonne heure avec le groupe anglais Nine Below Zero. Vétérans du style pub rock, avec leur blues mâtiné de souvenirs punk, les Nine Below Zero sont toujours fringants, avec Dennis Greaves au chant et à la guitare et Mark Feltham à l’harmonica.

La dernière soirée, samedi, continuera à creuser le sillon de ces styles musicaux du meilleur acabit, à même de réunir les générations et toutes les communautés. Tout va commencer à 18h45 avec Hideaway, l’un des plus anciens groupes belges de blues toujours en activité. Sur le coup de 20 heures, Bai Kamara jr. viendra présenter son nouveau projet, un album intituléSalone dans lequel il se penche sur ses racines africaines familiales en Sierra Leone. Turbo Niglo offrira à nouveau une double dose de son blues manouche, au sein de La Bonne Source, à 21h10 et à 23h30 tandis que la scène principale accueillera la tête d’affiche de ces Roots Days: Bernard Allison y jouera avec son band à partir de 22h15. Le guitariste américain proposera ici l’un des deux seuls concerts qu’il jouera en Europe cette année!

Il va sans dire que toutes ces réjouissances sont entièrement gratuites et libres d’accès.