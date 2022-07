En piste pour une fête aux étoiles

Aujourd’hui, jeudi 28 juillet, ça commence à 18 heures. Des prestations de monocycles et une ambiance en fanfare amèneront le public jusqu’à l’animation musicale de l’Ambassadeur Savon: DJ pas comme les autres, ce dernier entraînera les Fleurusiens, les Fleurusiennes et tous leurs amis des communes voisines dans un grand bal populaire à cheval sur la new wave des années 1980 et la new beat acid des années 1990.

Demain, vendredi 29 juillet, c’est également à 18 heures que la place commencera à s’animer. Il y aura notamment deux prestations du quatuor Vagabond sauvage, un groupe qui rend hommage, avec beaucoup de bonne humeur, au patrimoine du jazz manouche et au répertoire de Django Reinhardt. Le reste de la soirée sera confié aux bons soins d’un spectacle de magie et d’une prestation pyrotechnique époustouflante avec Pyronix, à 23 heures.

Samedi, ce 30 juillet, week-end oblige, les festivités démarreront dès 16 heures. Au menu de ce grand chapiteau en plein air: des ateliers et moments d’initiations pour les plus jeunes et ceux qui le sont restés, et des démonstrations de capoeira. Le volet musical de ce samedi sera principalement assuré par deux concerts des Folk Dandies, un groupe itinérant, ou non, de musiciens rock accoutrés de costumes de style "steampunk" et qui, en mode déambulatoire, portent leurs amplis sur le dos. L’autre grand moment de cette dernière après-midi estampillée "Place aux étoiles", ce seraSoyan, le nouveau spectacle de Jan Vermeersch. Avec une table et quatre chaises, et un impressionnant travail d’équilibriste, l’artiste va parvenir à évoquer la naissance, la mort, les grandes étapes de la vie mais aussi l’histoire d’un poulet qui savait voler.

Les Bonimenteurs et leur showMarchands de gros motsajouteront à la bonne humeur de ce week-end dédié aux arts circassiens de rue. La "Cueilleuse d’eau", un géant conçu par Bernard Tirtiaux, sera présente sur la place, les trois jours. Toutes ces activités sont évidemment ouvertes à toutes et tous et entièrement gratuites.