Fleurus/Les Bons Villers: le Tour de Wallonie vient faire un tour ce mercredi après-midi

Le Tour de France des coureurs masculins a à peine rangé ses vélos que les grandes équipes du cyclisme ont enchaîné avec l’épreuve suivante: le Tour de Wallonie. En ce mercredi 27 juillet, l’étape traversera le territoire des Bons Villers, avec quelques incursions dans les entités de Fleurus et de Pont-à-Celles. Le parcours entrera dans la commune par la rue de Chassart, à Villers-Perwin, poursuivra par les rues Planche, Aubry, de la Couronne, Burny, Hoover, Sotiaux, Lacroix, Pont-à-Migneloux, chaussée de Bruxelles, avenue Stassart et rue de Thiméon. C’est donc le long de ces artères que les fans pourront s’installer pour voir passer la caravane puis voir filer leurs coureurs préférés. Mais, surtout, c’est dans toute cette zone que sont d’application, aujourd’hui, deux mesures de mobilité locale importantes: de 11 heures à 19 heures, tout stationnement sera interdit, de part et d’autre de la voie publique, dans toutes les rues mentionnées; et, selon les estimations de course, entre 16 heures 30 et 17 heures 15, toute circulation sera interdite dans ces mêmes rues.