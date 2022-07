Fleurus: le 21 juillet avec Sttellla et les autres

Drink d’ouverture, discours officiels et fanfare déjantée vont animer les lieux jusqu’au début de la seconde salve d’animations, à 13 heures. Petits et grands pourront alors profiter, sur l’ensemble de la place, d’un sculpteur de ballons, de grimeuses, d’échassiers, d’un château gonflable, d’un caricaturiste et d’un souffleur de bulles géantes. Pour garder à l’esprit que c’est bien la Fête nationale qui sert de fil rouge à ces réjouissances, il y aura aussi des ateliers créatifs sur le thème de la Belgique et une séance de dédicaces avec l’équipe de la bande dessinée officielle des Diables Rouges.

De 14 heures 30 à 16 heures, l’ambiance montera d’un cran avec un grand spectacle musical Back to the 90’s puis, de 16 heures à 17 heures, l’école H-Up offrira une représentation de danse. Il restera alors au public à patienter avant les grands concerts de la soirée, mis sur pied avec l’ASBL Fleurus Culture. Dès 19 heures, place au reggae-dub hypnotisant de JLB Riddim; vers 20h30, Cédric Gervy partagera ses textes déjantés et, vers 21h45, la tête d’affiche sentira bon toute la bonne humeur intrinsèque à l’esprit belge puisque Sttellla sera présent pour emmener la foule sur les routes de Torremolinos, de Nagasaki et de toutes les irrésistibles étapes de ce Carabistour. Julien D clôturera cette journée avec un DJ set 100% belgitude, à partir de 23 heures. Tous ces concerts et animations sont évidemment gratuits.

Le retour de la brocante à Presles

Deux ans sans ce grand rendez-vous estival, c’est peu dire que les chineurs étaient en manque: la brocante de la marche Saint-Rémy va enfin vivre son retour, à Presles, sur la place communale, dans la rue des Pré-Burniaux et les espaces aux alentours. Quelque 250 exposants sont attendus, de 7h à 17h.

Du côté de Dampremy, le comité de quartier des Fiers Damrémois organisera la première édition de sa Fête du 21 juillet, dans le parc Elio Ivan, dès midi.

Animations pour toutes les familles au programme et deux concerts: RMK & MCT, à 18h et Andrea Caltagirone, à 20h.

Dix ans d’apéros indus

Fête nationale en prétexte ou pas, ce jeudi 21 juillet va aussi livrer une très grosse fiesta, du côté de la route de la Providence, à Marchienne-au-Pont.

Le Rockerill s’est créé de nombreux rendez-vous, au fil de son calendrier événementiel et Les Apéros Industriels sont devenus l’un de ces moments récurrents incontournables, qui drainent du public de Wallonie, de Bruxelles, de Flandre, du Nord de la France et, parfois, de bien au-delà.

Les Apéros Industriels célèbrent, ce jeudi, leurs dix ans d’existence avec douze heures de folie musicale entièrement gratuites: de 16 heures à 4 heures du matin, Globul, Cedric, Fabrice Lig, Heiko Laux, Red irving, Elox, Vernon Bar et Los Cabra se relaieront derrière les platines tandis que Barako Bahamas, Johnny Guerrero, Sloks (Italie) et Vintage Crop (Australie) presteront des concerts de feu.