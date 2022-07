À Fleurus, une nouvelle session de Colors4Seniors

L’opération Colors4Seniors a vu le jour au début de la pandémie, pendant le confinement du printemps 2020. Le PCS de Fleurus avait incité les écoliers et enfants à réaliser des messages, photos et dessins, à partager avec les résidents des maisons de repos. Les mesures sanitaires sont moins strictes mais Colors4Seniors se poursuit: tous les dessins et petits mots, sur la thématique des vacances d’été, sont attendus, dès aujourd’hui, à pcs@fleurus.be ou à l’adresse Plan de cohésion sociale, rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet.