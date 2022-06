Molière, ou presque, à Martinrou

C’est à la Ferme de Martinrou, ce dimanche 3 juillet, que la troupe dressera ses tréteaux, dès 16 heures. Dans la forme, la volonté est donc de coller à la réalité historique de la troupe itinérante, cet "Illustre théâtre" qui repart aussi vite qu’il est arrivé, après avoir fait rire mais aussi égratigné les puissants et les bourgeois. Sur le fond, le pari est tout autre: "Comme il nous est permis de réinventer toute chose, imaginons que le grand dramaturge ait écrit une pièce jamais publiée, qui n’arriverait jusqu’à nous que maintenant" , explique l’équipe du Magic Land qui entend aussi mettre à l’honneur la figure de Madeleine Béjart, qui, plus que cheville ouvrière discrète de l’Illustre théâtre, aurait surtout joué un rôle central dans le succès de Molière, grâce à son intelligence financière. "Molière, vous avez su infiniment nous plaire!" , voilà le leitmotiv de cette pièce inédite, "à la mode de" , écrite et mise en scène par Patrick Chaboud.

Attention, pour profiter au maximum des promesses météorologiques de ce beau dimanche, la représentation est programmée à 16 heures.

Tarifs et réservations via www.martinrou.be .