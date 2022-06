Fleurus: un débat sur l'Ukraine

Pour rappel, les deux intellectuels et experts du monde russophone y reviendront sur les événements qui secouent l’Ukraine et l’Europe depuis février 2022. Comment en est-on arrivé là? Doit-on parler de guerre ou d’opération militaire spéciale?

"De la principauté de Kiev au siège de Marioupol en passant par l’empire russe et la chute de l’URSS, nous allons tenter de décrypter les moments clés de l’histoire, les idéologies, la religion et les traumatismes qui peuvent expliquer ce conflit. Nous espérons donner quelques clés de compréhension au spectateur et lui permettre de se faire une meilleure idée de la situation" , explique l’équipe de l’ASBL Bibliothèques de Fleurus.