E42: circulation sur une seule voie entre Fleurus et Heppignies durant 3 week-end pour rénover des ponts

Pour réduire cet impact, la mise en circulation sur une seule bande se fera le week-end. La SOFICO (autoroutes wallonnes) et Eurovia (entreprise privée qui a remporté le marché) prévoient de rénover, sur ces ponts, le revêtement des bandes de gauche et du milieu, ainsi que des révisions des joints de dilatation et de l’étanchéité.

Du vendredi 6 mai en soirée au lundi 9 mai avant les heures de pointe, la circulation vers Mons se fera sur une bande, avec une vitesse limitée à 70km/h. Rebelote du vendredi 20 mai au lundi 23 mai. Un troisième week-end sera annoncé par la suite, dépendamment des conditions météo.