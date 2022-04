ÀFleurus, des collectionneurs de Lego de tous les âges

La plupart d’entre eux sont tombés dedans quand ils étaient petits, perpétuant, pour certains, avec leurs enfants et leur conjoint, la petite flamme pour la brique en plastique qui fêtera cette année son soixantième anniversaire.

"Nous privilégions les constructions originales qui s’écartent des traditionnels sets proposés par la marque. Les thématiques sont nombreuses, du “city” aux châteaux, en passant par des représentations de Star Wars et des mosaïques", explique Patrick Feraille, membre du comité organisateur.

Des châteaux, il y en avait de différents styles. À l’entrée, le public pouvait admirer l’œuvre de Christophe Nagels représentant le Château de la Paix qui avait, pour l’occasion, quitté son lieu d’exposition de l’administration communale fleurusienne."Je l’ai réalisé en 2019, d’après des photographies. Avec les Lego, il est possible de tout créer, pour autant qu’on accepte d’être dans la représentation plutôt que dans la reconstitution fidèle", dit le passionné.

Une rampe pour personnes à mobilité réduite à l’effigie du logo de la Ville de Fleurus réalisée entièrement en petites briques du genre, par Patrick Feraille, était également exposée.

Une œuvre de dix ans

Parmi les autres curiosités qui n’ont pas manqué de susciter l’attention du public, il y avait aussi le domaine de Poudlard cher aux fans de la saga Harry Potter. "Je l’ai commencé il y a deux ans. Comme je n’étais pas satisfait de la première version, je l’ai refait et je le complète au fur et à mesure", relate Olivier Bogaert. Le passionné expose et travaille sur son œuvre dans son salon. Il estime terminer l’ensemble de la représentation d’ici dix ans."Il faut pouvoir trouver les bonnes pièces pour ce que l’on a envie de faire. Je ne me mets pas de pression, mais j’aime présenter l’évolution d’année en année", ajoute-t-il.

Des bateaux de Vikings, des vaisseaux Star Wars, des marionnettes et d’autres objets animés ont mis des paillettes dans les yeux des petits et des grands enfants.