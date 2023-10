David ne supporte pas l’annonce de la séparation et assène un coup de boule à sa compagne

Le schéma typique de violence conjugale

Craintive, la jeune femme a décidé de porter plainte à la police seulement six jours plus tard. Si au départ de la relation, tout était rose, l’ex-compagne a par la suite déchanté. “La relation s’est dégradée à cause de disputes fréquentes et de propos dégradants tenus par le prévenu. C’est clairement le schéma typique de violence conjugale : rabaisser sa compagne, lui faire perdre confiance en soi et l’isoler de ses relations”, précise le substitut Plasman.

Selon la victime et le parquet, David n’a tout simplement pas apprécié cette décision de mettre fin à la relation. “Il lui a alors dit qu’il allait lui donner une bonne raison de le quitter. Il lui a asséné un coup de boule avant de l’étrangler”, ajoute le parquet. Par SMS, David s’est notamment excusé “d’avoir dérapé”. La preuve ultime qu’il a adopté un comportement violent, conclut le substitut.

Contrer les coups

Ce mardi matin, seul face à la justice, David conteste les dires de sa victime. D’après lui, c’est plutôt son ex-compagne qui a adopté un comportement violent. “Et en plus elle a fait du rugby, donc. J’ai simplement tenté de contrer les coups qu’elle me donnait. Après, il est vrai que j’ai posé ma main sur sa bouche pour éviter qu’elle crie puisque ma mère dormait encore. Mais je conteste lui avoir donné un coup de boule. ”

Étant donné l’absence d’amendement et de prise de conscience de la gravité des faits par le prévenu, le parquet sollicite une condamnation à un an de prison, avec une amende et un sursis probatoire pour permettre à David de gérer, à l’avenir, ses émotions et sa violence.

Décision le 14 novembre.