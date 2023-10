Farciennes: une nouvelle étude prouve la haute qualité du miel local

L’apiculteur actif sur le territoire farciennois, Grégory Lambotte, a fait procéder à une nouvelle étude de ses ruches. Pour rappel, l’année dernière, l’Afsca avait établi que le miel produit à Farciennes ne contenait aucune trace de pesticides. Cette fois, les mesures menées par IRELab confirment des taux d’isotopes, notamment en césium et en iode, largement en dessous de la moyenne de ce que l’on trouve fréquemment dans la nature. La nouvelle peut réjouir l’apiculteur, elle ravira également les consommateurs et elle met définitivement du baume au cœur de la Commune de Farciennes. Le bourgmestre, Hugues Bayet, commente: "Farciennes avait été l’une des premières communes à adopter un Plan Maya, pour préserver les abeilles. Et dès 2014, nous avons été l’une des premières communes wallonnes à stopper l’utilisation de tout pesticide dans la gestion de nos espaces verts". Cette bonne nouvelle supplémentaire est d’autant plus réjouissante que l’institut des radioéléments est installé à proximité du territoire farciennois. Le bourgmestre conclut: "Nous devons nous réjouir de cette excellente nouvelle, pour la santé de nos abeilles et des habitants de Farciennes. D’ailleurs, chaque année, cette production de miel local est vite écoulée via les commerçants farciennois, notamment nos pharmacies. Et la preuve est faite que le miel farciennois est plus que jamais bon pour la santé !".