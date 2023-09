Farciennes: le parc des Cayats accueille des dinosaures dès ce samedi 30 septembre

Le bourgmestre Hugues Bayet n’hésite pas à l’affirmer: "C’est une heureuse conséquence du succès de l’organisation du festival des châteaux gonflables, au mois d’août. Ce succès a permis de faire connaître le parc communal et c’est ainsi que les organisateurs de cette exposition nous ont contactés". La Saga de Jurassic Expo débarque donc, dès ce samedi 30 septembre, jusqu’au dimanche 15 octobre, pour présenter ses 45 dinosaures, dont plusieurs articulés, avec un tyrannosaure rex robotisé, long de 10 mètres et haut de 5 mètres. Le succès des sagas cinématographiques le prouve également: les dinosaures continuent d’intriguer et de fasciner petits et grands. Cette exposition avant tout visuelle et amusante pour toute la famille entend se rehausser d’un parcours interactif et d’un espace dédié à la paléontologie. Comme un clin d’œil au précédent grand rendez-vous du parc des Cayats, plusieurs châteaux gonflables permettront aux plus petits de se défouler.