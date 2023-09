Farciennes: plus de 450 infractions, excès de vitesse et franchissements de feux rouges, constatés sur le rue Le Campinaire, depuis la rentrée des classes

Face à certains comportements, une grande action de contrôles a été organisée du 28 août au 11 septembre. La nécessité de tels contrôles, notamment de vitesse, est accrue par la présence d’un établissement scolaire à cet endroit. Cette présence impose donc une fréquentation plus importante aux heures d’entrée et de sortie des classes. Le respect de la limitation de vitesse fixée à 30 km/h et du marquage au sol est donc une nécessité absolue.

"Les services de Police constatent régulièrement des infractions à ce carrefour, notamment des excès de vitesse et des franchissements de feux rouges", explique le mayeur.

Afin de faire respecter la législation en vigueur, il a donc été décidé d’installer le long de cette voirie régionale un dispositif répressif.

C’est ainsi que d’après des chiffres communiqués par la zone de Police sur les deux premières semaines de cette rentrée scolaire, on a énuméré pas moins de 434 infractions.

366 concernent le non-respect de la limitation de vitesse, 42 concernent un franchissement de feux de circulation en phase rouge et 26 combinent les deux infractions.

Élément supplémentaire, la moyenne de vitesse des infractions était supérieure à 50km/h alors que la limite est fixée à 30 km/h aux abords des établissements scolaires. Précisons que le montant de l’amende pour un conducteur qui circule à 51 km/h au lieu de 30 s’élève au minimum à 180 euros.

À cela s’ajoutent tous les conducteurs qui ne respectent pas la bande de circulation. Tous ceux qui se placent sur la file pour aller tout droit et qui, après, virent à gauche. Il y en a plus de 100. Et pour ce type d’infraction, c’est une amende de 174 euros.

Dernier élément, les infractions proviennent d’une écrasante majorité des conducteurs circulant dans le sens Campinaire vers Pont-de-Loup. Un effet psychologique, dans le sens de la déclivité de la route, penseront certains.

"Levez le pied ! N’importe quelle raison pouvant justifier un excès de vitesse ne vaudra jamais la vie d’un enfant", avertit Hugues Bayet.

Dans une optique de protection des usagers faibles, la commune de Farciennes a posé sa candidature à l’appel à projet wallon visant à installer des marquages spécifiques aux abords des écoles de l’entité. Toutes les implantations ont été sélectionnées et bénéficieront prochainement d’un aménagement de couleur.