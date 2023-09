Farciennes: le Centre culturel et son équipe vise la qualité plutôt que la quantité

Si l’on voulait paraphraser la célèbre fable de La Fontaine, la fourmi du Centre culturel oserait dire à sa cigale de public: "Vous riiez, j’en suis fort aise et bien, dansez, maintenant !" . À cela près qu’une désagréable nouvelle entache ce début de saison: "La Province de Hainaut a dû réduire sa voilure et ses collaborateurs. Nos soirées consacrées à la danse en ligne disparaissent donc jusqu’à nouvel ordre ainsi que, par la force des choses, le thé dansant prévu à Halloween" . La directrice souligne que les autres cours de danse hebdomadaires sont maintenus: danses grecques, les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 et danse moderne, d’inspiration fitness, les mardis de 19 h 45 à 21 heures. "Heureusement, tous nos projets menés en partenariat avec la Province ne tombent pas tous à l’eau. L’opération Battre Tambours pour la Paix est maintenue, la prochaine, avec les écoliers de Farciennes, aura lieu le 21 mars 2024. Nos ateliers citoyens qui permettent de préparer la Cavalcade de Farciennes seront également organisés" .