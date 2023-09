Farciennes: la nouvelle saison du Centre culturel file le parfait humour

Le vendredi 15 mars 2024, c’est Florence Mendez qui viendra poser son one-woman show, Délicate, sur les planches farciennoises. Patricia Giargeri avoue: "Quand je l’avais vue sur scène la première fois, je l’avais trouvée très acerbe, voire agressive. Depuis, j’en ai appris plus sur son parcours, et c’est avec humilité et beaucoup d’humour qu’elle désamorce les malaises que peut créer son humour sans concession".

Le vendredi 19 avril, enfin, ce sera une soirée Stand Up Comedy, un mini-festival qui sera mis sur pied par la plateforme What The Fun. La directrice du Centre culturel résume: "Il y a beaucoup d’humour dans notre programmation mais c’est tout simplement parce que les gens demandent à rire et à se divertir".

Pour autant, les spectacles proposés au cœur de l’écrin de la Grand’Place ne vont pas non plus éviter l’émotion ni le débat. Ce samedi 4 novembre, le spectacle Li ker, de la Compagnie Maritime va amener le public à intervenir: "C’est du théâtre action interactif, où les spectateurs devront influer sur les issues des saynètes qui leur seront présentées, et qui évoqueront, entre autres, la violence familiale ou le harcèlement scolaire". Plus consensuel, pas moins sujet à débat, Marc Ysaye revient, ce 25 novembre, avec une nouvelle fournée de souvenirs musicaux, dans My Generation.

Le jeune public, lui, se régalera, le 20 décembre, des tours et trucs, à la fois classiques et revisités, du spectacle Magic Sensation de Maxime Mandrake. C’est à 15 heures et c’est gratuit, il vaut donc mieux réserver dès maintenant, au 071/38 35 33.

Cette nouvelle saison farciennoise sera aussi rythmée par le fil rouge du ciné-club. "Nous restons fidèles à nos missions, ce ciné-club, ce n’est pas une simple diffusion de film, il y a toujours une ouverture sur le débat, la discussion, la réflexion". Grand moment d’émotion ce 12 octobre, avec Interdit aux chiens et aux Italiens, éblouissant film d’animation, bourré de poésie, d’Alain Ughetto, qui y retrace le parcours de ses grands-parents, qui ont quitté l’Italie pour la France, au début du 20e siècle. "Nous aurons la présence de la set-dresser du film pendant notre séance", souligne la directrice. Le 16 novembre, Revoir Paris, avec Virginie Efira, se regardera en présence de David Polizzi, coordinateur de V-Europe, association pour les victimes du terrorisme. L’année 2023 se terminera sur une touche de magie Disney avec Le Retour de Mary Poppins, le 7 décembre.