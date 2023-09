Farciennes: une randonnée cycliste gratuite pour lancer la nouvelle saison du Centre culturel

Dans le contexte plus large de la Semaine de la Mobilité, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Hainaut et de la Commune de Farciennes, le Centre culturel invite toutes et tous, de tout âge et de toute capacité sportive, à prendre part à deux randonnées cyclistes. Le rendez-vous est fixé à 11 heures, ce dimanche 17 septembre, à l’école Waloupi, implantation du Louât, au 77 de la rue des Cayats.

Avant toute chose, chaque participant passera son vélo à l’inspection ; celle-ci est gratuite mais elle est obligatoire. Les organisateurs rappellent également que le port du casque est fortement recommandé, ainsi qu’un gilet réfléchissant. Des signaleurs et les forces de l’ordre de la zone de Police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes encadreront l’événement, pour une sécurité maximale.

Le départ sera donné sur le coup de 14 heures et, selon les envies et la motivation de chacun et chacune, deux itinéraires seront proposés: les plus aguerris se lanceront dans une boucle de 25 kilomètres ; les autres pourront se mesurer à un parcours de 10 kilomètres avec, même, pour les moins entraînés, une possibilité de couper à 5 kilomètres.

Cette sortie cycliste, qui s’organise aussi en collaboration avec l’ISPPC et l’ASBL "Faim et Froid", est accessible gratuitement mais pour d’évidentes raisons logistiques, il est indispensable de réserver sa place au 071/38 35 33.

Avant cela, le Centre culturel ouvre cette nouvelle saison avec une première séance de son ciné-club. C’est déjà ce jeudi 7 septembre, à 18 h 30, au sein du Centre culturel, au 59 de la Grand’Place. Pour cette première projection, le public pourra se plonger dans l’intimité du roi du rock’n’roll, grâce à Elvis, le dernier film en date du réalisateur Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Rouge, entre autres). Le long-métrage explore les rapports complexes entre Presley et son manager, le colonel Parker. Tout public, à partir de 12 ans ; PAF à 2,5€. Infos et réservations au 071/38 35 33.