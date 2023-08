Farciennes: un coup de pouce du CPAS pour la rentrées, sous forme de bons d'achat pour les fournitures scolaires

Sur la base d’un coût moyen calculé par la Ligue des Familles, à savoir 255 € pour une rentrée en primaire et 428 € pour une rentrée en secondaire, le Centre public d’action sociale va soutenir les familles les plus précarisées, grâce à un coup de pouce financier, sous la forme d’un bon d’achat: 40 € pour les enfants inscrits en maternelle et 100 € pour les enfants inscrits en primaire et en secondaire. Ce chèque permettra d’aider aux dépenses en matière de cartables, plumiers, classeurs et toute autre fourniture scolaire. Dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté infantile, le CPAS farciennois a débloqué 14 540 € pour cette opération. Le président du CPAS, Benjamin Scandella, souligne: "Cette année, ce sont 164 enfants qui recevront ce coup de pouce financier, matérialisé par des bons d’achat pour les fournitures scolaires auprès de l’enseigne commerciale désignée par le CPAS via une procédure de marché public".

Le président du CPAS conclut, en rappelant: "Il s’agit ici d’une aide concrète pour préparer la rentrée mais cela ne signifie pas pour autant que nous laissons tomber les enfants et les parents par la suite. Toute personne qui se trouve en difficulté financière sur le territoire de Farciennes peut prendre contact avec le CPAS et l’on essaiera de l’aider au mieux, dans la limite des moyens disponibles".