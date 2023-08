Les organisateurs espéraient attirer 3000 personnes pour leurs 20 châteaux gonflables. "On a fait 3 fois plus", sourient les organisateurs, qui prévoient donc déjà l’édition 2024.

Le premier "Festival des Châteaux gonflables" de Farciennes s’organisait du 12 au 15 août, au parc des Cayats. Et avec sa brocante, son marché et ses foodtrucks, l’événement a été un véritable succès. "On avait l’objectif d’attirer 3000 personnes pour rencontrer les objectifs, on a fait 3 fois plus", selon l’échevin de la Jeunesse et des Festivités, Ozcan Nizam.

La société des Chapiteaux du Chat Pito s’était associée à Farciennes parce qu’il "manquait un événement dans la région de Charleroi où les enfants pouvaient s’amuser en toute sécurité et les parents en profiter pour flâner quelque peu", selon le bourgmestre Hugues Bayet.

Objectif: prendre en quelque sorte le relais du Quartier d’été de Charleroi. Et les 20 châteaux gonflables installés en bordure de la N90/Route de la Basse-Sambre ont attiré près de 10 000 personnes. "Au vu de ces chiffres, il n’est pas difficile d’imaginer l’organisation d’une seconde édition l’année prochaine", souligne la Commune de Farciennes, qui précise: "Les signaux sont au vert mais nous plancherons avec les organisateurs à l’automne, d’autant que le site offre un potentiel supérieur."

Le parc des Cayats, que la Commune de Farciennes espère faire connaître à tous les habitants de la région et pas qu’au sein de ses petites frontières, permettrait en effet d’accueillir davantage de monde, un plus grand nombre d’activités ou un agrandissement du festival: seule une partie du parc a été utilisée cette année.