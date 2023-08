Farciennes: le Centre culturel lance un nouveau défi photo, ouvert à toutes et tous, jusqu'au 15 août

C’est un processus récurrent du Centre culturel et il prend tout son sens dans une Commune en plein renouveau telle que Farciennes: au-delà des missions de diffusion de spectacles et de médiation culturelle, l’opérateur basé sur la Grand’Place fait régulièrement appel à la créativité des citoyennes et citoyens. C’est l’une des raisons d’être de ces "défis photos", qui incite à la fois à chroniquer la vie, les lieux, les gens de Farciennes mais aussi à susciter une implication directe des personnes qui vivent et font la réalité de la petite mais dynamique Commune.