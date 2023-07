Farciennes: Radio Music Sambre est prête à diffuser en DAB+

Eddy Busigny est en vacances dans le Midi de la France ; mais, par la magie technologique d’Internet, il écoute les programmes de sa radio en direct. L’occasion aussi, pour le fondateur de Radio Music Sambre, de souligner ce cap important: "Nous passons en DAB+, nous sommes repris dans le DAB 11B, qui couvre les territoires de Charleroi, Mons et La Louvière. L’implémentation sur Mons et La Louvière, c’est déjà fait. Je sais qu’il y a eu de légers retards techniques pour Charleroi, mais ça va arriver sous peu". Le pas franchi est important pour cette radio indépendante, basée à Farciennes et qui reste assez récente. Après avoir créé Buzz radio qu’il a, depuis, laissé entre d’autres mains amicales, Eddy Busigny a lancé RMS il y a six ans: "d’abord uniquement en webradio ; puis, il y a trois ans, nous avons eu accès à la bande FM. Et nous voici désormais prêts pour la bascule technologique vers le DAB +".