Farciennes: des cartes pour nourrir les chats errants

Désormais, des cartes de nourrissage vont être mises en place par la Commune afin d’aider ces citoyens. "Nous allons donc modifier le règlement de police afin de permettre le nourrissage des chats errants aux personnes ayant reçu une autorisation communale. Ces cartes de nourrissage pourront être présentées par les citoyens en cas de contrôle de la police, par exemple", explique Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre Hugues Bayet.

Pour la Commune, l’objectif est double: l’administration disposera d’une base de données des personnes qui pourront être sollicitées lors des campagnes de stérilisation, et les citoyens connaitront les points de nourrissage de chats errants sur l’entité. "Les personnes souhaitant obtenir cette carte devront signer une charte et s’engager à donner une nourriture adaptée, à déposer la nourriture dans des récipients adaptés, à ramasser la nourriture non consommée et à nettoyer l’endroit de nourrissage", ajoute Julien Fanuel.

Un bonus en prime

En conséquence, la Commune de Farciennes a décidé de se porter candidate dans le nouvel appel à projet du gouvernement wallon visant le bien-être animal. Avec cette fois un bonus à la clé ! "Le gouvernement a prévu une subvention de base de 3000 € pour les Communes candidates. La subvention peut passer à 5000 € pour les Communes qui mettent en place des actions spécifiques supplémentaires, ce qui est le cas de Farciennes".

Parmi les actions qui devraient influencer cette candidature, citons en exemple des dispositions prises pour l’interdiction d’utilisation des robots tondeuses la nuit, l’interdiction des feux d’artifice ou encore l’interdiction de cirques avec animaux sur son territoire. Relevons que les animaux domestiques sont acceptés dans les logements sociaux et les maisons de repos de l’entité et qu’un plan de gestion des cas de négligence et de maltraitance a été mis en place, en collaboration avec la zone de police.