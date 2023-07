Farciennes: le comité "Farciennes+" a organisé une belle balade gourmande

Composée d’amoureux d’une trentaine de membres bénévoles, "Farciennes +" n’a de cesse de promouvoir le patrimoine et le développement local de leur commune farciennoise et, dans ce cas, de sa voisine aiseau-presloise également. Ils étaient très nombreux, ce 25 juin, a avoir répondu présent pour participer à la première de cette grande balade découverte. Les marcheurs ont notamment relié la Tour du Roton, vestige du dernier charbonnage de Wallonie, au Bois Monard. Ces superbes sentiers ont ravi les yeux des membres du groupe, leurs oreilles étant cajolées par "Radio Music Sambre", station locale qui fait partie des rares radios de village à offrir jusqu’à 12 heures de programmes en continu par jour, sur le 105.8 FM. Après cette belle découverte, les marcheurs ont pris la direction du sanctuaire dédié à Notre-Dame de Fatima. Construite en 1947, la chapelle de Fatima donne son nom à l’unité pastorale de Farciennes-Châtelineau. Après une petite pause, ils ont pris la direction du Moulin du Louât. Bâti en 1918, ce moulin à vent se situe sur une sorte de promontoire aux rebords assez prononcés, qui a surpris quelques-uns des marcheurs. De retour à la tour du Roton, les participants ont pu partager le dîner avec le comité organisateur. À table, la détente et les dégustations se poursuivaient joyeusement. Le comité de "Farciennes +" était très satisfait du nombre de participants et, surtout, de leur enthousiasme. Le comité de "Farciennes +" en profite pour annoncer ces prochaines activités: brocante rue Amion, le 3 septembre ; bourse aux jouets à l’école du Louât, le 5 novembre et fête de la Sainte-Barbe au Wainage, le 3 décembre.