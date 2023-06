Farciennes: inauguration en grande pompe de la rue Philippe Maystadt

Parmi les personnes venues lui rendre hommage il y avait, bien entendu, le bourgmestre de Farciennes Hugues Bayet, le président socialiste et bourgmestre de Charleroi Paul Magnette, le secrétaire d’État Thomas Dermine, le ministre wallon Adrien Dolimont, l’actuel président des Engagés Maxime Prévot et le bourgmestre de Fleurus Loïc D’Hayer. L’événement a été également l’occasion de voir un autre Philippe tout aussi marquant à une certaine époque: l’ancien président socialiste Philippe Busquin. Sur le podium, la sœur de Philippe Maystadt, Monique a également pris la parole pour raconter à l’assemblée leur enfance à Farciennes.

L’histoire personnelle de Philippe Maystadt est intimement liée à Farciennes car son père était directeur du charbonnage du Roton, le dernier charbonnage de Wallonie.

"Au moment de la création de ce nouvel espace, il nous semblait normal et évident de baptiser cette nouvelle rue Philippe Maystadt. Nous avons consulté la famille qui a tout de suite accepté.", explique le bourgmestre farciennois Hugues Bayet.

Cette nouvelle rue inaugure le nouveau parc de Fontenelle construit par l’entreprise Wanty. Ce nouveau parc d’activités de 30 hectares est la concrétisation d’un partenariat public privé réussi entre ladite entreprise et la commune de Farciennes. "Nous nous réjouissons d’attirer ici de nouvelles entreprises. Cela est générateur d’emplois, une bonne chose pour la région." Au-delà d’un espace rassemblant des entreprises telles des concessionnaires motos et voitures comme Saga, 180 logements seront également construits dont 80 maisons unifamiliales. Ce nouveau projet se dessine en droite ligne avec la volonté d’intensifier l’activité économique de la région et complète l’Ecopôle actuellement en plein essor. "Tout cela est une bonne nouvelle pour notre commune. Construire des logements permet aux jeunes de rester à Farciennes et d’y trouver un éventuel emploi ", conclut Hugues Bayet.