La formation chauffeur poids-lourds et autocars, à l'IPETPPS de Farciennes, aboutit souvent sur une promesse d'embauche

La dalle de manœuvres est au cœur du dispositif de formations. C’est là que plusieurs véhicules sont à la disposition des groupes d’étudiants et de leurs profs. Ce jour-là, Sylvie Oger encadre une demi-douzaine de futurs chauffeurs de poids lourds, dont Hissam et Clovis. Il faut reculer en ligne droite, se déporter en marche arrière et tourner pour entrer et se parquer dans un passage étroit. Pas évident.