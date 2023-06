Farciennes, la formation chauffeur poids-lourds à l'IPETPPS commence sur un simulateur dernier cri

Le simulateur offre différentes variantes: on peut le mettre en mode jour ou nuit, été ou hiver avec de la neige et du verglas. Les étudiants peuvent ainsi se mettre en situation et se challenger. "L’expérience est impressionnante", explique le député provincial Éric Massin qui s’y est essayé. "On se retrouve au volant d’un engin de plusieurs dizaines de tonnes. Rien à voir avec une voiture. Il faut adopter un tout autre comportement de conduite."