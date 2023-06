Farciennes: au coeur de la formation chauffeur poids-lourds et autocariste donnée à l'IPETPPS

En région académique de Hainaut-Namur, l’institut provincial d’enseignement technique et professionnel de promotion sociale (IPETPPS) de Farciennes est le seul à dispenser des formations certifiantes en conduite de camions, bus et autocars. "Nous disposons pour cela de multiples agréments, à la fois du Forem et du fonds social du transport et de la logistique", expliquent la directrice Valérie Rucquoy et son adjointe Isabelle Platbrood. "Nous touchons là à des métiers en pénurie", rappelle le député provincial Éric Massin en charge de l’Enseignement. Selon la fédération belge du transport (Febetra), il y avait au début de l’année au moins 5000 postes de chauffeurs routiers à pourvoir. Idem pour les conducteurs de bus et de cars: le secteur totalisait en mars dernier 1875 offres d’emploi non pourvues. À Farciennes, deux sessions sont organisées chaque année, pour une durée de 10 mois. La première de janvier à octobre, la suivante de septembre à juin. Elles accueillent entre 10 et 15 candidates et candidats, titulaires du permis de conduire B ou d’un certificat d’études supérieures secondaires. Sinon, un examen d’admission en français et maths de base est requis. L’âge des étudiants oscille entre 20 et 55 ans. La formation ne se limite pas à l’apprentissage de la conduite, pour l’obtention du permis D pour les bus et cars ou permis CE pour les poids lourds, soit les semi-remorques. Il y a des cours de langues en anglais et néerlandais, de cartographie, de législation sociale. "Nous apprenons aux étudiants à manœuvrer des camions de toute taille, à suivre un itinéraire dans le respect d’une feuille de route. Au-delà de la conduite, les étudiants doivent se former à charger et à décharger eux-mêmes leur remorque en équilibrant les poids. Ils doivent aussi pouvoir gérer l’entretien de leur véhicule, intervenir en cas de panne et prendre les mesures nécessaires lors d’un accident." Les chauffeurs de bus et d’autocars doivent passer une sélection médicale.