Farciennes: la première édition du festival du château, ce sera du 30 juin au 2 juillet

En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Hainaut, la Commune de Farciennes et plusieurs partenaires publics et privés, ce rendez-vous proposera de nombreux spectacles et plusieurs animations, à destination des familles et du jeune public. "Il y en aura pour tous les goûts, résume l’équipe du Centre culturel, avec une programmation de spectacles, théâtre et concerts sous un chapiteau, à prix démocratique mais aussi des animations gratuites dans le parc, un espace bar pour se rafraîchir, de la petite restauration". Au-delà de la volonté précitée de faire vivre le château et ses espaces verts, ce festival inédit poursuit d’autres objectifs: raviver le lien social, faire découvrir des artistes des arts de la scène et des arts de rue et, enfin, "mettre des paillettes dans les yeux des enfants et de ceux qui le sont restés un peu".

Vendredi 30 juin, il sera surtout question de musique, avec le spectacle Les Rossignols de l’Ouest, de la troupe O’Boy et un show interactif du groupe Sysmo.

Le week-end, ce premier et ce 2 juillet, les animations gratuites seront accessibles de 10 heures à 18 heures, avec, entre autres, des installations sonores, des sculptures de ballons, des bulles de savon géantes, du grimage, une balade contée ou une initiation au cirque. Du côté des spectacles, le Théâtre des Zygomars présentera une histoire en kamishibaï, cette technique japonaise ancestrale du papier découpé ; la compagnie Orange Sanguine entraînera le public dans une fabrication de pain plutôt clownesque tandis que samedi, à 16 heures, Suarez prestera un concert en formule duo décontracté.

Tous les horaires, les tarifs et les réservations via le site www.centreculturelfarciennes.be.