Farciennes: nouvelle étape franchie dans le dossier de l'Ecoquartier, le marché pour désigner le promoteur est lancé

"C’est un long dossier assez compliqué car il y a des parcelles qui concernent la commune et d’autres qui concernent Sambre & Biesme. Nous avons donc dû créer un projet commun qui répond aux attentes de toutes les parties puisque l’objectif est de créer un partenariat public-privé", commente Julien Fanuel, chef de cabinet du Bourgmestre Hugues Bayet.

Pour s’assurer de la faisabilité de ce projet, d’une ampleur de 21 millions d’euros, la commune est passée par une phase exploratoire pour laquelle six opérateurs étaient positifs quant à sa viabilité.

Un parc immobilier ancien

À Farciennes, on se réjouit de ce nouveau projet qui apportera une pierre à l’édifice non négligeable dans le développement communal. Rappelons que la création de l’Ecopole devrait drainer des milliers d’emplois et donc potentiellement des travailleurs qui pourraient être intéressés de rapprocher leur domicile de leur lieu de travail. "D’autre part, le parc immobilier farciennois est ancien et composé d’énormément de logements publics, soit plus du triple de la moyenne wallonne. Il faut donc permettre aux Farciennois qui le souhaitent d’acquérir un bien de qualité dans leur commune", ajoute Julien Fanuel.

Le cahier des charges devra aussi être avalisé par le Conseil d’administration de Sambre & Biesme, dans le courant de ce mois de juin. Les offres seront à remettre pour octobre pour une désignation fin d’année.