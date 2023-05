Farciennes: deux événements au Centre culturel en écho à la Fête de la République italienne

Pour ce mois de juin, le Centre culturel de Farciennes a prévu deux rendez-vous particuliers, et importants, qui donneront écho à la Fête de la République Italienne, qui a lieu le 2 juin. À cette même date, le public sera convié à converger vers l’écrin de la Grand’Place, afin d’y découvrir le concert du groupe In Ogni Senso , dont le nom indiquera d’emblée aux plus attentifs qu’il sera question de partager les plus grands succès du répertoire d’Eros Ramazotti. Ouverture des portes à 19 h, ce vendredi 2 juin. PAF fixée à 22 €.