Farciennes: l'expo de photos "Recolore ta rue" envahit l'espace public, dès ce 17 mai

C’est un beau projet citoyen et artistique qui va prendre son envol la semaine prochaine: dès ce mercredi 17 mai, l’exposition "Recolore ta rue", mise sur pied par le Centre culturel local, se donnera à voir au public. Initié en 2018 par le professeur de photographie Jacques Vandenberg, à l’académie Alphonse Darville de Charleroi, le processus met en relation de la manière la plus concrète possible, les photographes et leurs sujets: les clichés des rues, ruelles, places, lieux, entreprises, commerçants et personnalités remarquables de Farciennes seront exposées dans l’espace public, aux endroits même dont les photos témoignent. Cette expo vivante sera complétée par une présentation des photos de Luc Stokart, au cœur du Centre culturel, sur la Grand’Place. Ce dernier y expose les photos qu’il a prises lors des trois dernières éditions de la Fête de l’Amitié. L’accès à ces expos sera évidemment gratuit, toutes les infos via www.centreculturelfarciennes.be .