Vie de château en famille: les ruines et le joli parc du château de Farciennes

Ce n’est pas forcément le plus sexy des châteaux de la région, avec une tour encapuchonnée et un échafaudage pour en stabiliser la façade nord. Mais le château de Farciennes est au cœur des visites de ce premier mai. "Notre château est classé depuis 2009 et nous nous employons à sauvegarder ce qui peut l’être", résume Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre Hugues Bayet. Ce sont donc, avant tout, les espaces verts autour des ruines qui seront mis en valeur pour cette "vie de château en famille", de 11h à 18 h, avec des visites guidées à 13 h, 15h et 17 h. Cette journée d’animations permettra aussi de se visualiser le futur du site: "Le parc naturel autour du château est valorisé par l’ASBL Farciennes + et, à l’arrière, une dalle est aménagée pour accueillir des concerts et des spectacles en plein air. L’idée, c’est donc de restructurer les lieux, pour pouvoir, à terme, présenter un site dont l’esprit serait comparable aux ruines de Villers-la-Ville". Une étude a été menée dans ce sens, elle a établi qu’un budget de 8,5 millions€ serait nécessaire. Le dossier fait partie des prochains grands projets à mener, sur Farciennes.