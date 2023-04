Farciennes: quasiment 4 millions€ pour cette programmation Feder

"Le taux d’inactivité y est très important, pour des raisons industrielles historiques, a souligné la ministre Christie Morreale. Ce taux était de 33% de chômage en 2008, c’est beaucoup mieux aujourd’hui avec 17%, moitié moins, mais ça reste très important".

Le projet prévoit de s’appuyer sur des "locomotives" locales, notamment Google, Mercedes et Ecoterres, pour créer des services porteurs d’emploi: la ministre cite des services de car-wash ou encore d’entretiens d’espaces verts, à titre d’exemple.

"Cela permettra de créer des accès au marché de l’emploi, notamment pour les femmes qui ont parfois plus de mal à se mettre à l’emploi, mais aussi pour les jeunes: 40% de la population de Farciennes a moins de 30 ans", ajoute Christie Morreale. L’objectif, in fine, est de permettre aux citoyennes et citoyens de se prendre en main et d’être considérés économiquement, professionnellement et humainement. Ce principe de "territoire zéro chômeur" est inspiré de programmes similaires français, qui "montrent des résultats très positifs chez nos voisins", conclut la ministre.